Такой режим для врачей, полицейских, спасателей и коммунальщиков введен на время новогодних праздников.

В Краснодаре уже составили график дежурства аварийных бригад, а МЧС, правоохранители и диспетчеры наладили обмен оперативной информацией. В случае чрезвычайной ситуации служба спасения выедет на место аварии в течение десяти минут.

Новогодняя ночь на Театральной площади также будет под особым контролем. Чтобы праздничное шоу прошло без происшествий, установят рамки металлоискателей, а усиленные наряды полиции и казаков проследят за общественным порядком.

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Новый год — 2019

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