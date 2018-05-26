Эквилибристка из Краснодарского края победила в финале Международной премии Art Open World

Финал конкурса в области исполнительского искусства прошел в Ростове-на-Дону.

Конкурсанты выступали в трех категориях: вокал, хореография, эстрадно-цирковое шоу.

Юные артисты боролись за возможность участия в культурной программе открытия и закрытия чемпионата мира по футболу.

Победу одержала эквилибристка-лучница Диана Бутан — воспитанница образцовой художественной цирковой студии «Грация» районного Дома культуры станицы Отрадной, дважды Гран-призер отборочных туров и Гран-при в финале ежегодной Международной премии Art Open World, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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