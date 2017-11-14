Электронные торги по продаже имущества «Геленджик-Банка» не состоялись

Повторный аукцион состоится 27 декабря 2017 года.

На торги выставляли шесть лотов стоимостью 141,7 млн рублей. В их числе — нежилые помещения в Геленджике и поселке Архипо-Осиповка площадью от 42,7 до 1190,9 кв. м.

В итоге первые электронные торги по продаже имущества банка в форме открытого аукциона с закрытой формой представления признали несостоявшимися, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центральный банк России 14 августа 2015 года подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о несостоятельности «Геленджик-Банка». Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление операций. Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам «Геленджик-Банка». Банкротом банк признали 17 сентября 2015 года. В июле 2016 года имущество «Геленджик-Банка» выставили на электронные торги.

В Москве в ноябре арестовали совладельца «Геленджик-Банка».

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