Жители обеспечены бесперебойным электроснабжением В целях обеспечения, дальнейшего повышения качества работ в этом направлении и реализации задач, указанных в программах, Андижанский областной филиал АО «Региональные электрические сети» и входящие в его состав специалисты районных и городских энергоснабжающих предприятий активно готовятся к осенне-зимний сезон в регионах.

– На местах ведутся масштабные строительно-ремонтные работы в рамках установленных программ по улучшению электроснабжения, – говорит Хуршидбек Юлдашев, глава Андижанского областного филиала ОАО «Территориальные электрические сети».

– В результате решаются проблемы электроснабжения. В эти дни, в целях дальнейшего улучшения качества электроснабжения домохозяйств, проживающих по улицам Самарканд и Мухитдинова в микрорайоне «Исламабад» города Андижана, была проложена линия электропередач 6 кВ между РП «ПС «Андижан» и Трансформаторный пункт «Исламабад» строится новая воздушная сеть.

Также в рамках реализации постановления Президента от 25 октября 2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры микрорайонов в 2022 году -2023», Андижан Выполнен ремонт трансформаторной подстанции в микрорайоне Ищилар города и проведена прокладка СИП-кабеля. В настоящее время работа в этом направлении ведется последовательно и планомерно во всех районах и городах области. В целом, в результате работы по улучшению электроснабжения и обеспечению выполнения указанных программ электроснабжение улучшается во многих микрорайонах.