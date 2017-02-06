Елена Исинбаева стала послом III Всемирных военных игр

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева 6 февраля стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

На торжественной церемонии открытия игр 24 февраля Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. В 2015 году я приняла решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ в рядах родного ЦСКА, потому что хочу трудиться на благо развития российского военного спорта, болею за него всей душой. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны, и они сумеют в очередной раз это подтвердить на играх в Сочи», — сказал спортсменка.

Ранее послами Всемирных военных игр в Сочи были назначены двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина и биатлонистка Светлана Ишмуратова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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