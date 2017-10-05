Эльвира Набиуллина: мы будем развивать финграмотность в регионах

В Сочи прошел первый день работы форума «Финополис — 2017». На нем обсудили, как обеспечить кибербезопасность активов и внедрить новые схемы в работу финансового рынка.

Форум инновационных финансовых технологий открылся 4 октября. Перед гостями выступили председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и ведущие эксперты и финансисты России, Индии и США.

Во время дискуссии обсудили единое цифровое финансовое пространство и влияющие на него факторы, а также необходимость применения новых технологий на поле наиболее востребованных клиентами банковских услуг.

«Говоря о новых технологиях, мы действительно видим, что они удобны для граждан. Но мы должны понимать, какие есть риски, как использовать новые продукты. Здесь, конечно, важны вопросы финансовой грамотности. Будем продолжать эту программу, в том числе, в регионах», — заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Впервые столь крупное для финансовой сферы мероприятие проходит на территории Краснодарского края. В работе форума принял участие и заместитель главы администрации Краснодарского края по вопросам финансовой, бюджетной и экономической политики Игорь Галась.

«Важно, что Краснодарский край огромен, многообразен. Те 5 млн человек, что здесь проживают, потенциально пользуются теми услугами, о которых мы здесь говорим», — сказал Галась.

На форуме «Финополис — 2017» в Сочи работают более 1 тыс. 200 экспертов и финансистов. Они участвуют в круглых столах, профессиональных дискуссиях и секционных заседаниях. Именно такие встречи, по словам организаторов, определяют, каким станет рынок финансовых услуг в будущем.

Вернуться на ленту

Источник