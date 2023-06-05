Эмир Государства Катар прибыл в Самарканд

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Сони 5 июня прибыл в нашу страну с государственным визитом.

Президент Узбекистана встретил Эмира Катара в аэропорту Самарканда.p>

В честь высокого гостя были подняты флаги двух стран и выстроен почетный караул вверх. Состоялась торжественная церемония с национальными песнями и танцами.

Основные мероприятия визита запланированы на завтра. Сегодня лидеры двух стран совместно посетят исторические памятники старого Самарканда.