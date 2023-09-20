Эмир Катара раскритиковал тех, кто оскорбляет священную книгу

Амири Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани из Катара принял участие в общих дебатах на Генеральной Ассамблее ООН и назвал «дураками» тех, кто возмущает исламский мир сжиганием священной книги мусульман. Об этом сообщает агентство ТАСС.

“Если позволите, я хотел бы подчеркнуть необходимость борьбы с расизмом и кампанией подстрекательства против всех народов, религий и культур. В связи с этим я говорю моим братьям-мусульманам, что мы не должны отвлекаться на идиотов или психически больных людей, сжигающих Коран и злящих нас”, – сказал он. Он отметил, что умышленное оскорбление памятников не может рассматриваться как свобода слова и самовыражения. .