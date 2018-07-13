Эмир Кустурица вместе с Гошей Куценко сыграет в российском боевике

Очередной этап съемок российско-сербского боевика «Балканский рубеж» проходит в Белграде.

По словам сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы, принять участие в работе над лентой — часть его любви к России.

«Это дань ее значимой роли в судьбе моей Родины. Мы — братья, и об этом картина», — рассказал режиссер.

Главные роли в фильме исполнили Гоша Куценко, Гойко Митич, Антон Пампушный, Равшана Куркова, Милош Бикович и Дмитрий Фрид.

Премьера «Балканского рубежа» состоится 21 февраля 2019 года, пишет «Российская газета».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник