Эмомали Рахмон предложил создать энергетическую комиссию в Центральной Азии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать комиссию по регулированию энергетических вопросов в Центральной Азии в рамках Международного фонда спасения островов (IRF). Об этом он заявил сегодня, 15 сентября, на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Душанбе.

«Отрадно, что вопросы энергетики были включены в компетенции фонда при реформировании Минэнерго и для этого предлагается создать отдельную комиссию”, – сказал Рахмон.

Он отметил, что в фонде есть комиссия по воде, но нет платформы для регулирования энергетических вопросов.

“Уверен, что такая площадка будет полезна для взаимного сотрудничества в решении актуальных энергетических проблем стран региона. Это очень важно с точки зрения регулирования водно-энергетических вопросов в рамках одного учреждения”, – пояснил Рахман.

“Недостаток воды, засухи и оползни, наблюдающиеся уже несколько лет подряд, оказывают негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и на социальную ситуацию в стране. вообще. . Само собой разумеется, что для решения этих проблем, прежде всего, необходимо сотрудничать в сфере воды и энергетики”, – говорит он.