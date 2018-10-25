Энергетики переведены на особый режим работы в условиях ЧС в Туапсинском районе 

В связи с введенной ЧС в Туапсинском районе, а также в целях осуществления постоянного контроля за работой объектов электросетевого комплекса в Туапсинском районе специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» переведены на особый режим работы.

Энергетики осуществляют постоянный мониторинг уровня воды в реках и погодных условий. Оперативно отрабатываются отдельные заявки бытовых потребителей и устраняются локальные технарушения в распредсети 0,4 кВ.

Особое внимание энергетики уделяют обеспечению электроэнергией социально-значимых объектов. В полной готовности находятся аварийный персонал и спецтехника, резервные источники энергоснабжения. Увеличена численность мобильных бригад, направлены дополнительные РИСЭ в Туапсинский энергорайон.

Бригады энергетиков оснащены всем необходимым инвентарем, экипировкой. Организовано дежурство технических руководителей и персонала компании.

Осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления, региональными подразделениями МЧС.

«Кубаньэнерго» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов, в том числе на подтопленных территориях (улицах, домовлодениях). Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 м, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения.

В случае возникновения технологических нарушений для информирования населения работает горячая линия ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

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