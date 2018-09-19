Энергетики подготовили к зиме 370 км ЛЭП в Cлавянском энергорайоне

Славянские электрические сети (входит в группу компаний «Россети») подходят к завершению годовой ремонтной программы.

Энергетики отремонтировали свыше 370 км ЛЭП и расчистили почти 20 га просек линий электропередачи в Славянском, Темрюкском и Красноармейском районах края.

Целью ремонтной программы является проведение мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса в зоне ответственности филиала в осенне-зимний период.

В ходе подготовки к зиме с начала года энергетики Славянских электросетей отремонтировали 153 км высоковольтных линий классом напряжения 35-110 кВ (93% от годового плана), заменили более 900 изоляторов, расчистили около 10 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

Завершаются ремонтные работы в распределительной сети, в частности капитальный ремонт линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ выполнен на 100% (221 км), энергетики заменили более тысячи изоляторов и 75 км проводов, расчистили 9 га трасс.

«Летние месяцы для энергетиков — самые напряженные. И наши сотрудники использовали их максимально продуктивно. Линии электропередачи практически на 100% подготовлены к наступлению осенне-зимнего сезона. Полностью завершен ремонт систем диспетчерского и технического управления, средств измерения, зданий и сооружений, относящихся к энергетическому комплексу. Сейчас славянские энергетики заканчивают капитальный ремонт подстанций и трансформаторов, а это значит, что ремонтная программа уверенно выходит на финишную прямую», — сказал заместитель генерального директора по специальным проектам — директор Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимур Глушко.

Ход подготовки субъектов электроэнергетики к заботе в осенне-зимний период 2018-2019 годов будет обсуждаться в ходе Всероссийского совещания Министерства энергетики РФ, которое пройдет в рамках Международного форума «Российская энергетика неделя» (РЭН). Участниками мероприятий деловой программы форума являются руководство и специалисты технического блока компаний ПАО «Россети», ПАО «Кубаньэнерго», других дочерних предприятий группы компаний «Россети».

Форум пройдет 3-6 октября в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». На нем будут продемонстрированы достижения и перспективы российского топливно-энергетического комплекса, возможности реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. РЭН станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и вопросов, связанных с внедрением, эксплуатацией и перспективами развития самоуправляемых и самодиагностируемых цифровых электрических сетей.

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