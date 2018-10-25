Энергетики восстанавливают свет в пострадавших от непогоды Туапсе и Сочи

Причиной нарушений стали неблагоприятные погодные условия на территории Туапсинского, Лазаревского, Адлерского районов и Сочи.

Персонал «Кубаньэнерго» перевели на особый режим работы.

В восстановительных работах задействовали около 30 бригад в составе свыше 110 человек, а также 37 единиц техники, в том числе специальной.

В Сочинский филиал «Кубаньэнерго» дополнительно направили 39 бригад и 59 единиц спецтехники.

Больше всего непогода затронула Туапсинский и Адлерский районы, где зафиксировали нарушения в работе основной и распределительной сети. Энергетики проводят запитку потребителей по резервным схемам, не допуская длительного перерыва в энергоснабжении.

Особое внимание уделяются обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Используют резервные источники электроснабжения.

Ситуацию контролирует оперативный штаб ПАО «Россети и ПАО «Кубаньэнерго». Налажено взаимодействие с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрациями края и муниципальными образованиями.

Организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи, попавших в зону подтопления.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Кубаньэнерго» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

«Кубаньэнерго» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил электробезопасности вблизи электросетевых объектов, в том числе на подтопленных территориях (улицах, домовладениях). Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник