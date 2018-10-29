Энергетики восстановили подачу света в населенные пункты Туапсинского района

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» обеспечили подачу электроэнергии в населенные пункты Туапсинского района, пострадавшие от разгула стихии.
Для безопасности подключение частных домов производится энергетиками только после соблюдения всех необходимых условий электробезопасности, проведения необходимой просушки зданий и проводки, а также после подтверждения собственниками готовности к подаче напряжения в их дома.
Одновременно завершаются работы по запитке тех территорий и населенных пунктов в горной части Туапсинского района, откуда население эвакуировали ранее. Подключение частных домовладений также производится только после просушки зданий.
Энергетики ведут подомовой осмотр домовладений на подтопленных территориях и отрабатывают заявки бытовых потребителей. Специалисты продолжают осмотр энергообъектов, выполняют необходимые ремонтные и профилактические работы перед вводом энергооборудования в работу. Это связано с соблюдением требований электробезопасности для персонала и жителей населенных пунктов.
В аварийно-восстановительных работах задействовали около 250 специалистов в составе 44 бригад, а также более 80 единиц техники, в том числе высокой проходимости, и резервные источники электроснабжения.
Координацию восстановительных работ осуществляют оперативные щтабы «Россетей» и «Кубаньэнерго».
Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
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