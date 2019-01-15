Специалисты встретили непогоду во всеоружии. В «Кубаньэнерго», которая является дочерней компанией «Россетей», работали в режиме повышенной готовности 380 бригад.

Они и сегодня продолжают находиться на посту и готовы к оперативному устранению любых неполадок. Были подготовлены более 100 резервных источников питания и 70 световых башен.

«Впереди еще полтора месяца зимы. Бригады ОВБ полностью укомплектованы, все необходимое оборудование находится в боевой готовности. Все делается для того, чтобы бесперебойно поставлять электроэнергию нашим потребителям», — сказал электромонтер краснодарских электрических сетей Игорь Цокур.

В эту зиму энергетикам сложнее работать, чем в прошлом году, но к капризам погоды готовились заранее. Еще летом провели ремонт на энергообъектах. Особое внимание уделили Черноморскому побережью и горным районам. Состояние энергокомплекса региона отслеживают в режиме реального времени.

Диспетчеры центра управления сетями круглосуточно следят за показателями работы подстанций и линий электропередачи. Это место называют сердцем кубанской энергетики. На мониторах видны малейшие отклонения. Дежурный оперативно принимает решения о переключениях по резервным схемам. На случай проведения восстановительных работ сейчас в полной готовности 1,7 тыс. специалистов и 600 единиц техники. Усиленный режим работы и контроля будет сохраняться на всех энергообъектах Краснодарского края и Адыгеи, которые находятся в зоне ответственности компании.

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