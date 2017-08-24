Эпицентр землетрясения был в 7,5 км от станицы Отрадной

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Эпицентр находился на расстоянии 7,5 км от станицы Отрадной на глубине 10 км. Работа социально-значимых объектов не нарушена», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным оперативных дежурных, в Новокубанском, Успенском и Лабинском районах толчки не ощущались.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Отрадненского района 24 августа сообщили о подземных толчках. Магнитуда землетрясения составила 4. В 14 сельских поселениях созданы оперативные группы, которые проводят обследование территории.

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