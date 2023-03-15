Эрдоган дал понять, что Анкара одобрит вступление Финляндии в НАТО

Накануне визита президента Финляндии Саули Ниинистё в Турцию турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, и многие расценили заявку Финляндии на членство в НАТО как отсутствие одобрения.

“17 марта приедет президент Финляндии, мы встретимся с ним и выполним наши обещания”, – заявил Эрдоган прессе после своего выступления в парламенте о принятии Турцией новых стран-членов в союз.

Парламент Турции, как и парламенты всех стран НАТО, должны ратифицировать заявления Финляндии и Швеции на фоне войны России против Украины.

Турция является членом Финляндии. но хочет заблокировать предложение Швеции.

Претензия Анкары к Стокгольму заключается в том, что Швеция предоставила политическое убежище лидерам Рабочей партии Курдистана, которая борется против турецкого правительства и которую Эрдоган считает экстремистской организацией, угрожает национальной безопасности Турции. .