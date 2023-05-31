Эрдоган: Эпоха коалиционных правительств в Турции закрыта навсегда

Выборы, прошедшие в Турции 14 и 28 мая, еще раз продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступивший в среду с речью в Анкаре.

Турецкий лидер заявил, что эпоха коалиционных правительств, в которой состав Кабинета министров Турции меняется каждые 3- 5 месяцев, раз и навсегда закрыто.

“Уровень демократии в современной Турции достиг того уровня, о котором мечтают многие страны мира. Наша страна развивается во всех отношениях. Мы не остановимся, пока все наши цели не будут достигнуты. Для этого очень важна координация работы всех трех ветвей власти», — сказал глава государства.

Глава государства заявил, что, несмотря на кризисы на международной арене, экономика Турции выросла в среднем на 5,5 процента в год в последние годы.

Эрдоган выразил уверенность, что еще более впечатляющие результаты будут достигнуты благодаря концепции «100-летия Турции».