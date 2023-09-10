Эрдоган и Мишель обсудили шаги, связанные с полноправным членством Турции в Евросоюзе

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/cfe7fd0a77021e211c9affe9dc38761b.jpg" title="Эрдоган и Мишель обсудили шаги, связанные с полноправным членством Турции в Европейском Союзе" alt=" Эрдоган и Мишель обсудили шаги, связанные с полноправным членством Турции в Европейском Союзе. членство в Европейском Союзе» обсудили необходимые шаги для того, чтобы стать членом.

На состоявшейся встрече были обсуждены отношения между Турцией и Европейским Союзом, включая региональные и глобальные вопросы. в Индии.

Напоминаем, что на состоявшемся в июле в Вильнюсе саммите НАТО Турция согласилась поддержать вступление Швеции в альянс в обмен на устранение препятствий в процессе переговоров с Евросоюзом и расширение сотрудничество в рамках Таможенного союза. заявил о своей готовности.