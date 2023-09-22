Эрдоган и Нетаньяху договорились об взаимных визитах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли соглашения о взаимных визитах.

По данным “Report”, об этом он рассказал в интервью турецкой прессе в Нью-Йорке. Но сейчас я ему сказал, что он должен совершить эту поездку, а потом я и моя команда отправимся в Израиль. Мы согласились. Будем надеяться, что мы увидим это раньше или позже и начнем бурить добычу энергии вместе с Израилем. Мы начнем использовать способы поставок энергоносителей не только в Турцию, но и в Европу через Турцию”, – сказал он.