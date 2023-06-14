Эрдоган: «Мы не пойдем ни на какие уступки…»

Мы полны решимости продолжать успешную реализацию положений Шушинской декларации и не пойдем ни на какие уступки в этом вопросе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Баку 13 июня.

Президент Турции также заявил, что «шаги, предпринятые в сфере оборонной промышленности, имеют большое значение».

«Помимо шагов в оборонной промышленности, важны и вопросы образования в этой связи», — сказал президент Турции, обратив внимание на то, что турецкие компании успешно продолжают совместную деятельность в сфере сельского хозяйства. и животноводства.

“Кроме того, турецкие подрядные компании успешно работают в сфере транспорта и инфраструктуры в Азербайджане. Это делает нас особенно счастливыми», — сказал Раджаб Тайип Эрдоган.