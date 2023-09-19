Эрдоган: Мы построим поселения в наших пострадавших от землетрясения районах в течение 1-2 лет

“Мы поставили перед собой большую цель, мы построим жилье в наших пострадавших от землетрясения районах за 1-2 года”. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с американскими бизнесменами в рамках саммита Конкордия.

“Мы знаем серьезность катастроф, произошедших в Марокко и Ливии после землетрясения 6 февраля. Мы потеряли человека, мы хотим, чтобы наши граждане, чьи дома были уничтожены, чтобы как можно скорее расселиться в своих домах”, – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что его страна обратилась за помощью к Марокко и Ливии:

“Мы сказали, что мы готовы оказать срочную помощь, но мы не получили ответа от Марокко, мы получили ответ от Ливии.Мы отправили 3 самолета и 3 корабля. Мы сказали, что готовы прислать любую помощь в любом случае”.