<img src="/wp-content/uploads/2023/09/22f19e300b9c7e5cb2b25faa043fae38.jpg" title="Эрдоган: Несмотря на ограничения, мы стали глобальным игроком в оборонной промышленности" alt="Эрдоган: Ограничения "Несмотря на скрытые и явные ограничений, мы стали глобальным игроком в оборонной промышленности». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями аналитических центров США в Нью-Йорке.По его словам, в первом полугодии текущего года экспорт продукции турецкого оборонного комплекса составил 2 млрд 400 млн долларов. .

Следует отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в круглом столе с представителями аналитических центров США. На встрече также состоялся обмен мнениями по отношениям Турции и ЕС, борьбе с терроризмом, сирийским иммигрантам и другим региональным вопросам.