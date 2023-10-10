Эрдоган обсудит с Путиным палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с президентом России Владимиром Путиным, он заявил, что планирует это сделать . Об этом сообщает “Report” со ссылкой на турецкую прессу.

“Я уже общался по телефону с лидерами Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара и Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с Владимиром Путиным. Также будут переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем”, – заявил Эрдоган на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нойхаммером в Анкаре.