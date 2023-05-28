Эрдоган объявил, что победил на президентских выборах

Даша 28.05.2023 В мире

Президентство Эрдогана объявило победителя на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов. В своем выступлении перед своими сторонниками в Анкаре он объявил, что турецкий народ доверил ему и его администрации руководство страной в течение следующих пяти лет.

Согласно последней информации, опубликованной в СМИ, после подсчета 98% бюллетеней стало известно, что за него проголосовало 52,1% избирателей.

Его оппонент, единственный кандидат оппозиционной коалиции Камал Кылычдороглу, получил 47,9% голосов.

Явка на выборах составила 84,7 процента.

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