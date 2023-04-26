Эрдоган отменил свою программу в среду из-за проблем со здоровьем

Через несколько часов после прямого эфира пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин написал в Твиттере, что глава государства написал, что с ним все в порядке. Эрдоган также написал в среду днем, что сегодня он будет отдыхать дома по совету своих врачей, а вместо него в мероприятиях среды примет участие вице-президент Фуат Октай. Он объявил, что возобновит свою программу с четверга.

Кроме того, в среду Эрдоган планирует провести предвыборную кампанию в трех разных провинциях в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая.

Тем временем , некоторые источники сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес сердечный приступ в прямом эфире. «Сейчас он выздоравливает в экстренном порядке, но шансы на его полное выздоровление до 14 мая минимальны. Оппозиция сегодня проведет экстренное собрание для выработки новой концепции. Ожидается личное участие Эрдогана в открытии АЭС «Аккую». Обложка. Вероятно, он будет участвовать удаленно. Все визиты и мероприятия отменены до 3 мая, сообщают местные СМИ.