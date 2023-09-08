Эрдоган отправился в Индию для участия в саммите G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Индию для участия в 18-м саммите лидеров G20.

Как сообщает Report, его направили из аэропорта Эсенбога в Анкаре представители государства и правительства.

Эрдоган также проведет встречи один на один с лидерами G20 и некоторыми главами государств и правительств, участвующими в саммите.

Напомним, что саммит G20 назывался «Один мир, одна семья, одно будущее». “начнется завтра в Нью-Дели, столице Индии.

Напомним, что в 1999 году G20 была создана в связи с мировым экономическим кризисом. Целью было ликвидировать финансовый кризис азиатских стран.