Эрдоган подарил Мирзиёеву первый в Турции электромобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган стали первыми владельцами произведенного в стране электромобиля Togg T10X. Эрдоган сообщил, что электромобиль отправлен президенту Азербайджана и будет подарен главе Узбекистана. Об этом сообщает TRT Haber.

На вопрос, была ли осуществлена ​​доставка президенту Азербайджана Ильхому Алиеву, турецкий лидер сказал, что она будет произведена, и что цвет автомобиля будет отправлено было красным. Эрдоган также добавил, что этот автомобиль будет отправлен Шавкату Мирзиёеву.