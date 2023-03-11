Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране 14 мая, документ был подписан в резиденции президента Бештепа в Анкаре и показан по местным телеканалам.

Выступая на митинге из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган подтвердил, что всеобщие выборы в стране назначены на 14 мая в ходе обсуждений после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

Оппонентом Эрдогана является кандидат от «Республиканского союза», единственный кандидат от оппозиционного «Народного союза», лидер Народно-республиканской партии Кямал Кылычдороглу.

Результаты предвыборного опроса пока недоступны. определить фаворита выборов, но эксперты говорят По его словам, нынешний избирательный процесс будет сложным для правящей партии из-за разрушительных землетрясений, в результате которых погибло более 46 тысяч человек, как ожидается, объявят общественности. Если будет второй тур, то он состоится 28 мая.

В настоящее время ожидается, что Избирательный совет объявит дату начала избирательной кампании, которая, как ожидается, будет 16 или 18 марта.