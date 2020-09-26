Эрдоган поставил условие для Швейцарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ратифицирует членство Швеции в Североатлантическом альянсе, если США одобрит продажу Анкаре истребителей F-16. Последнее слово по вопросу членства Швеции в НАТО останется за парламентом Турции”, – заявил Эрдоган.

Следует отметить, что в октябре 2021 года Анкара получит истребители F-16 и запрошенные для них комплекты для модернизации. Потенциальная сделка на сумму 6 миллиардов долларов включает продажу 40 истребителей, а также комплекты модернизации для 79 истребителей.