Эрдоган поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побеседовал с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом о необходимости всемерно совместно подготовиться к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В начале беседы Президент Турции поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на досрочных президентских выборах, отметил активное участие избирателей в голосовании и широкую поддержку населением реформ, осуществляемых в Новом Узбекистане.

С большим удовлетворением было отмечено, что в последующие годы узбекско-турецкое всестороннее стратегическое партнерство достигло высокого уровня.

Продолжение активного диалога и обменов, повышение объем взаимной торговли, важное особое внимание уделялось вопросам содействия в реализации инвестиционных проектов и гуманитарных программ.