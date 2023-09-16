Эрдоган предложил новый формат регулирования армяно-азербайджанских отношений.

“Сейчас мы, конечно, попросим их провести трехстороннюю встречу. Но в этом вопросе мы предложили провести четырехстороннюю встречу встреча, причем не трехсторонняя, то есть не с лидерами, не имеющими никакого отношения к этим местам, а с лидером России господином Путиным, президентом Азербайджана господином Алиевым, мной и Арменией, которая сейчас занимается по этому вопросу, давайте проведем такую ​​встречу вчетвером с премьер-министром Пашиняном”. Об этом он заявил журналистам в аэропорту перед отлетом в США для участия в 78-й Генеральной Ассамблее ООН.

” Мы предложили принять соответствующие меры. Мы пока не получили ни положительных, ни отрицательных отзывов. Мы с господином Алиевым обсудим этот вопрос позже и будем внимательно следить за событиями”, – сказал Эрдоган.