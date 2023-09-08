Эрдоган примет участие во встрече лидеров G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 18-м саммите лидеров G20.
Об этом сообщает «Report» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По информации, президент Турции завтра отправится в Индию с целью принять участие в саммите.
На встрече, которая пройдет в Нью-Дели 8-10 сентября, лидеры G20 обсудят тему «Один мир, одна семья, одно будущее», которая будет обсуждаться на трех сессиях в рамках саммита. главная тема саммита.
Ожидается, что Эрдоган проведет встречи один на один с лидерами G20 и некоторыми главами правительств, участвующими в саммите.
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