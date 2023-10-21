Эрдоган призвал все страны поддержать инициативу по установлению мира в Газе

<img src="/wp-content/uploads/2023/10/66a2571124bbee4d94936f30849da72b.jpg" title="Эрдоган призвал все страны поддержать инициативу по установлению мира в Газе" alt="Эрдоган "Ган призвал все страны поддержать инициатива по установлению мира в секторе Газа». Безопасность таким образом не может быть обеспечена. Об этом сообщает "Анадолу". "Я призываю правительство Израиля не увеличивать нападения на мирное население и немедленно прекратить разрушительные действия", – заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган посетит Газу, сообщает, что расширение атак вызовет еще больше боли, смертей и слез. “Очевидно, что это невозможно обеспечить”, – сказал он.

Президент Эрдоган отметил, что с созданием новых механизмов, гарантирующих безопасность мусульман, евреев, христиан и всех, кто там живет. В регионе можно добиться стабильности.