Эрдоган призвал жителей экономить воду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Тайип Эрдоган призвал население экономно использовать воду, основываясь на сообщениях о том, что засуха угрожает разным регионам страны.

Ранее телеканал «НТВ» сообщал, что запас водохранилищ, снабжающих Стамбул, достигнет двух месяцев, если засуха прекратится, если она продолжится, ситуация станет более напряженной, сообщил он.

Управление водного хозяйства и канализации Стамбула сообщило, что столичные водохранилища заполнены на 33,37%, серьезной была и ситуация на курорте в Измире.

«Призываю все человечество, в том числе и граждан Турции, беречь воду», — сказал Эрдоган, обращаясь к нации после заседания Кабмина.