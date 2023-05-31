Эрдоган совершит свой первый зарубежный визит на Северный Кипр и в Азербайджан

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре президентских выборов, и оглашение нового состава кабинета министров могут состояться 3 июня. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в Анкаре.

«Мы предполагаем, что Высшая избирательная комиссия может объявить окончательные результаты президентских выборов 1 июня. Затем г-н президент Эрдоган принесет присягу в парламенте 3 июня. В этот день в президентском комплексе состоится инаугурация господина Президента. После церемонии он объявит новый состав Кабинета министров”, – сказал источник.

По его словам, после инаугурации “господин президент Эрдоган вернется в Турецкую республику Северного Кипра”. и Азербайджан, как ожидается, совершит свои первые зарубежные визиты после его избрания.

Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития, заявил во вторник, что Эрдоган объявит о новом кабинете министров почти сразу после приведения к присяге. в парламент. возможно.