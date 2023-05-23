Эрдоган: Турция ответит недоброжелателям 28 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал попытки западных СМИ повлиять на общественное мнение в Турции своими публикациями о выборах в стране. Об этом он сказал в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, определенные круги на Западе не могут смириться с тем, что Турции удалось “ликвидировать терроризм”. При этом глава государства подчеркнул, что Турция должна бороться с террористическими организациями в одиночку.

По словам Эрдогана, Запад также обеспокоен развитием турецкой оборонной промышленности.

“Нравится ли им Турция, которая укрепляет оборонку? Конечно, они нас не любят. Они нас не любят, потому что мы больше не покупаем у них оружие и боеприпасы. Наши люди ответили на них 14 мая (в первом туре выборов – ред.). Надеюсь, что 28 мая (во втором туре выборов — ред.) он сделает это снова. Вы слышали о наших действиях из Азербайджана, Катара или Ливии? Нет. “Если мы посмотрим на тех, кто беспокоится о нашем успехе, станет ясно, кто друзья, а кто враги”, — сказал он.