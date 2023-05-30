Эрдоган: турецкий народ выиграл предвыборный марафон

Победителем предвыборного марафона в Турции стала демократия и турецкий народ. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на заседании Ассоциации торгово-биржевых палат Турции в Анкаре, поблагодарив всех граждан, принявших активное участие в выборах. «Я считаю безоговорочным победителем выборов каждого гражданина, который верит в национальную волю и будущее Турции, каждого человека, считающего себя частью этой земли. Попытки повлиять на курс Турции с помощью террористических организаций не дали результата!”, – заявил глава государства.

Президент Эрдоган призвал власти приложить все усилия для выработки общей стратегии решения проблем Турции. Он заверил, что сделает все возможное.