Эрдоган в очередной раз призвал Путина прекратить огонь

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/66c4334d962d5ed74b88f92896ed8288.jpg" title="Эрдоган в очередной раз призывает Путина прекратить огонь" alt="Эрдоган снова призывает Путина Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал русских Президент Владимир Путин скорейшему прекращению войны в Украине. Подчеркнул важность немедленного прекращения конфликта", – говорится в сообщении пресс-службы администрации президента республики.

Он также поблагодарил Путина за его «позитивную позицию» по вопросу о продлении хлебного договора. Соглашение было заключено в прошлом году в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Это позволит Киеву безопасно экспортировать сельхозпродукцию через Черное море из трех заблокированных Россией портов.

Эрдоган и Путин также обсудили вопросы взаимоотношений. Россия и Турция хотят увеличить объем торговли между двумя странами до 100 миллиардов долларов.

В послании Кремля не упоминался призыв Эрдогана к прекращению огня и началу переговоров с Украиной. В нем говорится, что главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и «успешно реализуются совместные стратегические проекты в сфере энергетики, в том числе газоснабжение и строительство АЭС «Аккую» в Турции». /p>

Следует отметить, что Эрдоган несколько раз призывал Путина прекратить огонь в Украине.