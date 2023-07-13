Эрдоган: Верю, что Россия уйдет из Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, состоявшейся после саммита НАТО в Вильнюсе, согласно договоренности между лидерами Азербайджана, Армении и России, российский миротворческий контингент останется в карабахском регионе Азербайджана до 2025г. сказал, что так и должно быть.

“В 2025г. Россия должна выйти из этого района. Соглашения в этом направлении. Я верю, что Россия останется верна этому соглашению», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста о российских миротворческих силах.

Эрдоган добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также внимательно следит за этим процесс.

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