Эрдоган встретился с эмиром Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Катара с официальным визитом и провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани Президент в Дохе Раджап Тайип приветствовал Эрдогана с официальной церемонией.

Тамим приветствовала Эрдогана, когда он прибыл во дворец Лисаил, где выстроилась почетная стража.

После приветствия прозвучали гимны двух стран.

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Главу государства сопровождали супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Качир, национальная разведка сопровождает глава организации Ибрагим Калин. , министр торговли Омер Болат, директор по связям с президентом Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

После церемонии состоялись переговоры между президентом Эрдоганом и эмиром Катара.

Лидеры o переговоры были закрыты для прессы.