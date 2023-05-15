Эрдоган: выборы 14 мая станут праздником турецкой демократии

14 мая президентские и парламентские выборы в Турции стали праздником демократии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к соотечественникам, собравшимся в центральном офисе правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре в ночь на понедельник.

По словам турецкого лидера, результаты первоначального голосования показывают большая разница между ПСР и ее кандидатом в президенты от других политических сил страны.

«Турция и ее народ победили на выборах вне зависимости от показателей. Голосование, состоявшееся 14 мая, стало самой высокой явкой за всю историю избирательных процессов в нашей стране. Во время нашей политической деятельности мы уважали волю народа. Мы уважаем мнение избирателей на этих выборах и на всех последующих выборах. Разница в голосах около 2,6 млн в нашу пользу. Окончательные результаты только увеличивают этот разрыв. Поэтому мы по-прежнему верим в возможность победы в первом туре [выборов президента]. Если народ сделал выбор в пользу второго тура, мы готовы принять это решение», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган поблагодарил каждого из 27 миллионов избирателей, поддержавших его кандидатуру на президентских выборах. «В то же время я благодарен всем 56 миллионам избирателей, пришедших на избирательные участки», — сказал политик.