Эрдоган заинтересован в дальнейшем улучшении отношений с Узбекистаном – Фахреттин Алтун

Заведующий отделом коммуникаций Администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун заявил, что Эрдоган, победивший на выборах в стране, продолжит улучшить отношения с Узбекистаном кидлади.

“Мировые лидеры продолжают поздравлять нашего президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Азербайджан, УЗБЕКИСТАН, Туркменистан, Казахстан, США, Россия, Украина, Англия, Германия, Франция, Нидерланды, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Палестина, Израиль, Ливия, Пакистан, Гвинея-Бисау Главы государств и правительство поздравили президента по телефону. На данный момент 19 стран поздравили президента по телефону. поздравили его с избранием.

Наш президент продолжит использовать возможности ведущей дипломатии для улучшения наших двусторонних отношений, решения региональных и глобальных проблем и содействия миру и стабильности в новую эпоху», — сказал Алтун.