Эрдоган заявил, что Анкара готовит план по возвращению сирийских беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовит план возвращения сирийских беженцев, чтобы понять, когда можно будет начать этот процесс.

Ранее во втором туре президентских выборов Эрдогана, если его оппонент Камаль Киличдороглу побеждает, он заявил, что намерен через два года “прощаться” с сирийскими беженцами и усилить борьбу с незаконным въездом в страну. Будет разработана карта. Будет проанализировано, насколько быстро будет обеспечено их возвращение”, – сказал Эрдоган. в интервью TRT Haber.

По его словам, 450 000 сирийских беженцев вернулись на родину, включая брикетные дома на севере Сирии.

«У нас есть план возвращения там еще 1 миллион беженцев», — сказал Эрдоган.