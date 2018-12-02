Эрик О’Делл и Константин Барулин из «Сочи» поедут на Матч звезд КХЛ

Хоккеисты 19 и 20 января 2019 года примут участие в звездном уик-энде в Казани.

Первую часть игроков в ходе голосования определили болельщики, затем был опрос среди представителей СМИ, а на третьем этапе Континентальная хоккейная лига назвала оставшихся участников шоу.

В список в этот раз вошли два представителя хоккейного клуба «Сочи»: вратарь Константин Барулин и нападающий Эрик О’Делл. Голкипер «леопардов» неоднократно привлекался на Матчи звезд, а для лучшего снайпера команды этот вызов стал первым, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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