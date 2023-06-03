Ермак: Нет хороших и плохих русских

<p Ответственность за войну, развязанную Россией против Украины, несут все россияне, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Сегодня они все несут ответственность. За войну в Украине несет ответственность 100% населения России", – сказал он.

По словам Ермака, есть еще одно измерение ответственности – он должен нести полную ответственность за свои преступления. Есть убийцы, а есть такие, которые просто молчат, но из-за их молчания началась война.

«Мир делится на хороших и плохих. «Очень важно, чтобы каждый российский солдат, который приезжает в Украину, знал, что его дети, жена и семья должны быть персонами нон грата в цивилизованных странах», — сказал Ермак.