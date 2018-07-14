Эрмитажный кот Ахилл предсказал сборной Бельгии победу в матче за третье место ЧМ-2018

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа 14 июля предсказал победу Бельгии в матче с Англией за третье место на чемпионате мира по футболу.

Первоначально в мисках, рядом с которыми стояли флаги обеих стран, был насыпан сухой корм. Ахилл сначала подошел к миске с британским флагом, поев оттуда, а затем переместился к миске под флагом Бельгии и тоже начал есть. Организаторы решили уточнить предсказания, насыпав в миски другой вид корма. После этого Ахилл, немного подумав, подобрался к миске под бельгийским флагом и полностью съел корм.

В итоге решено было трактовать предсказания Ахилла как возможную победу Бельгии, однако по оценке организаторов, исходя из поведения кота, борьба за третье место будет упорной и не исключено, что первый гол забьет сборная Англии, поскольку сначала Ахилл выбрал миску под флагом этой страны.

Ахилл верно предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией 14 июня в Москве, победу Ирана в матче с Марокко 15 июня и победу сборной России в матче с Египтом 19 июня, пишет «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборные Бельгии и Англии 14 июля сыграют в матче за третье место на ЧМ-2018.

В финале турнира 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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