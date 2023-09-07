ЕС: Россия продолжает свои неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей и проводить политику шантажа

Россия продолжает неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей. Об этом в интервью грузинскому изданию “Civil.ge” заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он заявил, что Россия использует для этого политику шантажа: «Дело не в силе, а в уважении международного права. Нет сомнений в том, что Европа на данный момент устала. Мы будем поддерживать Украину в той степени, в которой это необходимо». По мнению Ж.Бореля, ЕС пытается изолировать Россию и помешать Кремлю финансировать войну: «Именно поэтому Евросоюз против России принял пока 11 пакетов санкций. Наш профсоюз согласен по этому важному вопросу. Мы ожидаем, что страны-партнеры, особенно страны, желающие вступить в Европейский Союз, адаптируются к нашим внешнеполитическим решениям.