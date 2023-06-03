ЕС: Украина станет «второй Беларусью», если ее не поддержат

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что если поставки оружия в Украину прекратятся, война с Россией станет «миром капитуляции “за это”.

По его мнению, в этом случае Украина станет “второй Беларусью”.

“Вопрос не в том, как закончить войну, но как мы закончим войну. Если это важно, мы не можем прекратить военную помощь Украине, потому что мы не хотим мира капитуляции, мира, который превращает Украину во вторую Беларусь», — заявил Жозеп Боррель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен является сторонником справедливого и прочного мира для Украины и отвергает призывы к прекращению огня или отказу от украинских земель в формуле «земля в обмен на мир».