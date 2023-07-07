ЕС выделяет 500 млн евро на расширение производства снарядов

В пятницу специальная комиссия Евросоюза утвердила план увеличения производства боеприпасов, часть которых планируется передать Украине.

На реализацию плана будет выделено 500 млн евро план. Основное внимание будет уделено производству артиллерийских снарядов и реактивных снарядов.

Брюссель рассчитывает увеличить производственную мощность устройства до одного миллиона снарядов в год в ближайшие 12 месяцев.

«Эта поддержка ЕС Украиной является еще одним свидетельством его приверженности поддержке», — заявила Маргерита Роблес, министр обороны Испании, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Теперь окончательное одобрение Европарламента и требуется участие правительств стран ЕС в проекте.